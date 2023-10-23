شكرا لقرائتكم خبر عن «روش» تستحوذ على «تيلافانت» بـ 7.1 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «روش» على الاستحواذ على «تيلافانت» القابضة، المملوكة لشركتي فايزر ورويفانت ساينسز، في صفقة قيمتها 7.1 مليار دولار.

وقالت روش في بيان، إن «تيلافانت» تنتج أدوية للأشخاص الذين يعانون الأمراض الالتهابية والليفية، كما أنها بصدد تطوير علاج جديد واعد للمرضى الذين يعانون داء «كرون»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعاون مع شركة «فايزر» لتطوير عقار جديد لمرض التهاب الأمعاء.

وبمجرد حصولها على الحقوق الكاملة لدواء «RVT-3101»، وهو علاج قيد التطوير لمرض التهاب الأمعاء، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، ستبدأ روش بتجارب المرحلة الثالثة عالمياً، والتي ستتضمن اختبارات سريرية على مئات إلى آلاف المرضى الذين يعانون هذه الأعراض.

وقالت تيريزا غراهام، الرئيس التنفيذي لـ «روش»: «استناداً إلى البيانات الواعدة للغاية، نؤمن بشدة بالإمكانات الأولى والأفضل لهذا الجسم المضاد في المرحلة المتأخرة من علاج الأشخاص الذين يعانون مرض التهاب الأمعاء. ونحن حريصون على تطويره بشكل أكبر وتقديمه إلى السوق والمرضى في الولايات المتحدة واليابان في أقرب وقت ممكن». (وكالات)