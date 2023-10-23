شكرا لقرائتكم خبر عن عائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية يتجاوز 5% مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الاثنين، لتحوم حول أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يواصل المستثمرون تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.014%، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بنحو 8 نقاط أساس إلى 5.173%.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات، الخميس، إلى 5% للمرة الأولى منذ يوليو 2007، حيث استوعبت الأسواق تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قال إن البنك المركزي سيظل حازماً في التزامه بخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2%. ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى انخفاض النمو الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف. (وكالات)