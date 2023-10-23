شكرا لقرائتكم خبر عن فوترة 17 مليون م2 من مساحات الأراضي البيضاء في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى بمكة المكرمة للعام 1445/1446هـ، مبيناً أنه تم إصدار 84 "فاتورة رسم" خلال شهر أكتوبر الجاري على 67 أرضاً واقعةً داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الأولى بمكة المكرمة، والتي يمكن أن توفر نحو 31 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.

وأوضح البرنامج أن 6 أراضٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري، وأرضين تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير؛ وذلك ضمن فوترة الدورة السادسة والسابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة.

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وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل: (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، أو سداد الرسم خلال المدة المحددة؛ تجنبًا لمخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة.

يُذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر ما يزيد عن 20 ألف فاتورة في جميع مدن المملكة منذ بداية تطبيق الرسوم تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ونصت المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.