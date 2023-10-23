شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى يضيف من 2.6 لـ4.4تريليون دولار للاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ‏غرفة التجارة الأمريكية اليوم، لقاء حول كيفية الاستفادة من التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي بحضور نخبة من المتخصصين في المجال والشركات المهتم في التحول الرقمي، بمشاركة سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى للغرفة، وايمانويل رابتبولس رئيس ساب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

تطرق محمد سامي المدير التنفيذي لساب مصر لأهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير والتطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعى، لافتا لضرورة سد الفجوة بين الاقتصاد التقليدي والمستقبل؛ بما يساهم فى نمو الاقتصاد وانعكاس ذلك علي الشركات بصورة ايجابية.

وأشاد ايمانويل رابتبولس رئيس "ساب" في شمال افريقيا والشرق الاوسط، بدور مصر في الدعوة لقمة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف وقف الاشتباكات بين الطرفين والمساهمة في تحقيق السلام وحقن دماء المدنيين.

كشف أن الذكاء الاصطناعي يضيف من 2.6 لـ 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وهناك 60‎%‎ من الموسسات التكنولوجية تستخدم الذكاء الاصطناعي حاليا.

وأضاف أن التطور التكنولوجي يساهم في تطوير الأعمال، وعمل قيمة مضافة لها، كما يساهم في استمرار الشركات في المنافسة العالمية، وعدم خروجها منها .

ومساهمة التكنولوجيا في مواجهة التحديات المناخية في الوقت نفسه، مستعرضا دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا، وما شهدته من مشاكل في سلاسل الامداد .

واستعرض ايمانويل ،التطور الكبير فى الذكاء الاصطناعي ،وما يشهده من تطور وتعقيدات في الوقت نفسه ، وتطوره من خلال موجات متتالية ، لافتا ان الذكاء الصناعي لا يتعلم ولا يتطور مثلنا بالتجربة والاحساس والخبرات ، لكنه مثل النموذج الجاهز المتطور تماما ،وليس مثل العقل البشري.

أوضح أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن نموذج مرن جدا، وبالتالي لا بد أن تكون هناك خبرات للتفرقة بين المفيد وغير المفيد في التكنولوجيا ،حتي لا تتدمر الشركات .