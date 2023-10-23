شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها وسط تداولات تتجاوز 2 مليار جنيه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 22475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 27729 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 9407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 4154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 6291 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5335 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأم بي للهندسة، ومصر للألومنيوم، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعربية لحليج الأقطان، والسويدي إليكتريك.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.73 مليون وثيقة بدلًا من 2.72 مليون وثيقة.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 250 ألف سهم، 423 سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 235 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 300 ألف سهم، 245 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 10 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 340 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150ألف سهم، 250 ألف سهم، مليون سهم، 900 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 26.6 ألف سهم، 23.7 مليون سهم، 200 ألف سهم، 9427 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 64 سهم، 403.4 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 29.5 ألف سهم.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي 5 ملايين سهم بسعر 0.448 جنيه بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.8% إلى 15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 5.9 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه خلال فترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 122.13%، وتحولت الشركة للربحية محققة 7.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بقيمة 1.2 مليون جنيه.