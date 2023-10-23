شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يستعرضون دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير الشركات في ندوة بالغرفة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏استعرض عدد من خبراء التكنولوجيا والصناعة، الدور الكبير للذكاء الاصطناعي في تطوير الشركات، وتنميتها وزيادة مواردها وزيادة وصولها إلى الأسواق المستهدفه على مستوى العالم، وذلك خلال فعاليات اللقاء الذي عقدته الغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة اليوم ،حول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى للغرفة، وايمانويل رابتبولس رئيس ساب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد سامي رئيس ساب مصر .

وأشار أرنستو شمت، مدير التحول الرقمي في "ساب" أنه لابد أن نحدد في أي اتجاه نسير مع التطور، مستعرضا دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتج والوصول الي المستهلكين المعنيين بالتكنولوجيا علي مستوى العالم، وكيفية مساعدة الشركات لتحقيق التطور التكنولوجي .

وقدم شمت العديد من النماذج التي تعتمد علي التحول التكنولوجي بشكل كامل خلال الفترة الحالية مستعينا ببعض الأمثلة المصرية منها " أيد لوحدها متسقفش" و"إن سرقت أسرق جمل وإن عشقت أعشق قمر " وغيرها .

كما تحدث في اللقاء من رجال الصناعة، هاني برزي، ومصطفي الجبلي، ومحمد ابو غالي، حول دور الذكاء الاصطناعي فى تنمية وتطوير الشركات علي مستوى العاملين فيها بمختلف القطاعات وعلي مستوي تسويق المنتج .

أكدوا خلال الحلقة النقاشية التي أدارتها ماجدة السباعي، أن التطور هو مفتاح التقدم الحالي للمؤسسات وبالتالي لكي تفعل أي شي لابد لك من التطور واستخدام التكنولوجيا، ومواكبة ما يشهده العالم فيها .

كما أشاروا لدور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التحول الرقمي، وتطوير الشركات وتحديثها ورفع الكفاءة للعاملين فيها، وبالتالي خفض التكلفة وزيادة الأرباح، علاوة علي تيسير الوصول للعملاء في أي مكان في العالم .