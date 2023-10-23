شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 104 ملايين اشتراك بالمحمول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول "خطوط المحمول المستخدمة بالسوق"، إلي 104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023، مقارنة ب 103.64 مليون خط بنهاية يونيو 2023 و98.76 مليون خط بنهاية يوليو 2022.

وحقق القطاع أعلى معدلات نمو بالدولة، بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

كذلك بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.

ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021، كما تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيف B في 2020، والتصنيف (C) في 2018.