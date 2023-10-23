شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 91.14 دولار لخام برنت و87.03 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين 91.14 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.03 دولار للبرميل حيث تراجعت الأسعار اليوم.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية طفيفة هي الثانية على التوالي، بلغت نسبتها نحو 1.4% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وأضاف التقرير أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت الأتى:

المخاوف بشأن تنامي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية تحولها إلى صراع إقليمي قد يهدد أمن إمدادات الطاقة العالمية.

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل، تزامناً مع تراجع صافي الواردات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير ،2023 وارتفاع طلب مصافي التكرير.

انخفاض مخزونات نواتج التقطير الأمريكية بسبب ارتفاع الطلب على الديزل وزيت التدفئة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022، وانخفاض مخزونات الغازولين بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى التوجه نحو شراء ما يصل إلى 6 مليون برميل لإعادة ملء مخزونات النفط الخام الاستراتيجية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1983.

البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر إقتصادين على مستوى العالم، مما يدعم الطلب المستقر أو المتزايد على النفط الخام.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدت من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى:

توصل الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا إلى اتفاق تضمن إصدار ترخيص مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة في فنزويلا، بما في ذلك تصدير النفط الخام.

إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل مما قد يفرض ضغوطاً هبوطية على الطلب على الوقود.

ارتفاع عدد حفارات النفط الخام العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 502 حفارة، في مؤشر على إمكانية زيادة الإنتاج المستقبلي.