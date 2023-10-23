شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.01% بختام جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة.