شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تتقلب في جلسة مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقلبت أسهم الإمارات بين الارتفاع والتراجع في جلسة بداية الأسبوع، الإمارات، وأغلقت في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر سوق دبي 0.577% وأغلق عند 3729.91 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي -0.33 % إلى 9275.82 نقطة.

وكان من بين الأسهم الأكر ارتفاعاً في دبي، إمباور 4.45%، وتكافل الإمارات 3.15%، وتعاونية الاتحاد 2.59%، والمشرق 2.01%، والاتحاد العقارية 1.88%، فيما سجل التراجع الأقوى كل من دبي للمرطبات 8.854%، والإمارات الإسلامي 7.563%، والفردوس 6.195%، ومن بين المتراجعين إعمار للتطوير 3.54%، وإعمار العقارية 1.88%، والإمارات دبي الوطني 2.1%.

وفي ابوظبي، كان من ين الاسهم الأكثر ارتفاعاً، أي دي سي أذونات 12.33%، ومنازل 5.57%، وسوداتيل 5.57%، وستاليونز الإمارات 4.91%.

وفي قائمة التراجع، أسمنت الخليج 8.64%، وبلدكو 7.42%، والواحة 4.67%، وبنك الشارقة 3.65%.