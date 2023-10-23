شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. بدء تطبيق رسم سنوي على السيارات بحسب كفاءتها باستهلاك الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المملكة العربية السعودية، الاثنين، بتطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2024، وتشمل جميع المركبات، بحسب منصة «مركبتي»، وهي منصة مخصصة لتسهيل الوصول إلى أي معلومات خاصة بالمقابل المالي السنوي على رخص سير المركبات، كما توفر العديد من الخدمات وتشمل: الحاسبة التقديرية وتقديم طلب اعتراض والاستعلام عن طلب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، يشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمسة مستويات وفقاً لاستهلاك المركبة للوقود، بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.

ووفقاً للمنصة، تراوح قيمة المقابل المالي السنوي ما بين 0 و190 ريالاً، ويهدف إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة. ويعفى من هذا المقابل المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.