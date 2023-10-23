شكرا لقرائتكم خبر عن 483 مليون دولار أرباح «فيليبس» خلال الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية فيليبس، الاثنين، توقعاتها للعام بأكمله حيث فاقت توقعات المحللين للأرباح الأساسية للربع الثالث والمبيعات المماثلة.

وتضاعفت الأرباح الأساسية لتصل إلى 457 مليون يورو (483.3 مليون دولار)، في حين ارتفعت المبيعات المماثلة بنسبة 11% لتصل إلى 4.5 مليار يورو ( 4.77 مليار دولار) مع زيادة الطلب على الماسحات الضوئية الطبية ومعدات مراقبة المرضى وأجهزة الصحة الشخصية.

ومع ذلك، انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 9% عن العام الماضي، حيث استمر الطلب من الصين في التباطؤ من طفرة ما قبل الوباء واستمرار مشاكل سلسلة التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي روي جاكوبس في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي: «إن فيليبس تهدف إلى تصنيع المزيد من المنتجات للصين محلياً وشراء الرقائق من العديد من الموردين كوسيلة للتعامل مع التوترات التجارية المتزايدة».

وعلى الرغم من انخفاض الطلبيات، قالت فيليبس: «إنها تتوقع الآن نمواً مشابهاً في المبيعات بنسبة 6% إلى 7% خلال عام 2023، مع هامش ربح (EBITA المعدل) يتراوح بين 10% إلى 11%».

وكانت توقعاتها السابقة موجهة نحو نمو مبيعات متوسط من رقم واحد مع هامش ربح مرتفع من رقم واحد.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته الشركة أن ترتفع الأرباح المعدلة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر قبل الفوائد والضرائب والإطفاء إلى 389 مليون يورو من 209 ملايين يورو في العام السابق، على نمو مبيعات مماثل بنسبة 8%. (وكالات)