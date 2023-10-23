شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مستفيدا من المسارات التدريبية المتخصصة لأكاديمية «منشآت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، من خلال أكاديمية "منشآت" مجموعة من المسارات التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات لدعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينهم بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم التجارية.

ومن أبرز المسارات: مسار إدارة المنتجات والمتاجر، ونمو المنشآت إلى جانب تطوير قدرات المستثمرين.

100 برنامج

استفاد من برامج الأكاديمية المخصصة لبناء القدرات أكثر من 150 مستفيداً، تجاوز عددها 100 برنامج مستمر و300 برنامج حضوري، شاملة مسار الانطلاقة الذي يهدف لتوعية المهتمين بأهم الأساسيات التي تساعدهم في تأسيس المشروع، إضافة إلى مسار النمو المعني بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستمرارية في السوق من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة من التخطيط الإستراتيجي وقنوات التسويق وكيفية تحسين التدفقات النقدية وأنواع الحلول التمويلية.

وأتيح مسارات تهدف للإسهام في تطوير بيئة ريادة الأعمال، مثل مسارات مستفيدي الحاضنات والمسرعات ومسار دعم الأعمال الموجه للمرشدين والجهات الممكنة للأعمال، إلى جانب مسار مخصص لتطوير قدرات المستثمرين، الذي يهدف للتعريف بأفضل الممارسات للاستثمار في المشاريع الريادية من خلال تزويدهم بأهم أساليب تقييم الاستثمار في المنشآت وتحديد قيمتها وإستراتيجيات وأدوات الاستثمار وفهم الفحص النافي للجهالة وأنواع الحلول التمويلية.