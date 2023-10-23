شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.9% عند 10293 نقطة اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 1.9%، عند 10293 نقطة، وبتداولات بلغت 4.796 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 212.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.892 تريليون ريال.

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انخفاض أسهم 201 شركة

انخفضت أسهم 201 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 18 فقط، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة الحكير، وسلامة، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وأمريكانا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم مجموعة تداول، وحلواني إخوان، وثمار، والأبحاث والإعلام، ونسيج الأكثر انخفاضا.

تراجع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على تراجع بنسبة 2.5%، عند 22777 نقطة، وبتداولات بلغت 42.888 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.444 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.026 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 38 شركة بنهاية تعاملات اليوم، وارتفعت 15 من بين 71 شركة مدرجة في السوق الموازية.