شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو إلى أقل من 100 روبل لأول مرة منذ 12 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الإثنين تراجع سعر صرف اليورو إلى أقل من 100 روبل لأول مرة منذ 12 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.89% ليصل إلى 99.95 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.88% ليصل إلى 99.97 روبل، بحلول الساعة 12.35 ظهرا.

وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.09% ليصل إلى 94.27 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 1.08% ليصل إلى 12.863روبل.