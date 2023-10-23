الاقتصاد

تراجع اليورو إلى أقل من 100 روبل لأول مرة منذ 12 سبتمبر

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وكالات - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو إلى أقل من 100 روبل لأول مرة منذ 12 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الإثنين تراجع سعر صرف اليورو إلى أقل من 100 روبل لأول مرة منذ 12 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.89% ليصل إلى 99.95 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.88% ليصل إلى 99.97 روبل، بحلول الساعة 12.35 ظهرا.

وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.09% ليصل إلى 94.27 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 1.08% ليصل إلى 12.863روبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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