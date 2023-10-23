شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: توحيد معايير حساب الضريبة على الأجور يحقق العدالة للطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رشا عبد العال ، نائب أول رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولا سيما قرارات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .

وجاء ذلك خلال لقاء بلجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية عصر اليوم بحضور حسن حجازى رئيس اللجنة وعدد كبير من الشركات.

وأضافت أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل علي تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة.

وأوضحت رشا عبد العال، أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق علي جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلاف الوحدات الحسابية والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.