شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدرس ميكنة تحصيل نظام "الممارسة" لضمان السداد الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حالياً ميكنة تحصيل القيمة الشهرية لمستخدمي نظام الممارسة وذلك بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية ومتابعة مسبوق الدفع لضمان سداده بانتظام وبشكل شهرى للحفاظ على حق الدولة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك بعض شركات توزيع الكهرباء قررت إلزام مستخدمي نظام الممارسة باستبداله بالعداد الكودى مسبوق الدفع وخاصة بالأماكن الأكثر سرقة للتيار من خلال زيادة نسبة الفقد بها.

وتابع المصدر، أن ميكنة تحصيل غرامات نظام الممارسة من خلال اﻻعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة ستمكن شركات توزيع الكهرباء من تقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها بسبب سرقات التيار الكهربائى وخفض نسبة الفقد بالشبكة.

ويرى المصدر أن النجاح الذى حققته شركة شعاع بعد توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئي" ساهم فى انتظام عمليات الشحن والقضاء بنسبة كبيرة على سرقات التيار الكهربائي لمستخدمى العدادادت مسبوقة الدفع وبالتالى انخفضت نسبة الفقد بالشبكة.