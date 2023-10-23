شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: شركات عالمية فى مصر طلبت الانضمام لمنظومة احتساب ضريبة الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رشا عبد العال، نائب أول رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك شركات عالمية طلبت الانضمام لمنظومة توحيد حساب ضريبة الأجور والمرتبات، قبل صدور قرارات بالزامها بذلك؛ مما يشير لأهميتها وعدالتها.

وجاء ذلك خلال لقاء بلجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية عصر اليوم، بحضور حسن حجازى رئيس اللجنة وحسام نصر نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من الشركات.

وأضافت أن هناك قنوات لتلقي الاعتراضات علي الضريبة ويتم الرد عليها من خلال لجنة مختصة، مع الالتزام بنماذج الإقرارات الشهرية والربع سنوية والسنوية على السيستم، وهو دقيق للغاية، لافتة إلى أننا اكتشفنا موظفين متوفين يتم رفع بيانات لهم وتكاليف كسب العمل ليخصمها العميل، وبالتالي لابد أن نغير ثقافتنا الضريبية لبعض الشركات، ومنع التهرب الضريبي، مع إدخال الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.

ونوهت لأهمية الالتزام بالضرائب المقررة وعدم بيع المنتج بفاتورة بقيمة أكبر من بيعها بدون فاتورة، وهو أمر حدث معي شخصيا مع إحدى الشركات، كما اكتشفنا أن شركة تدفع 3 أو 4 آلاف فقط للدولة شهريا في طنطا، في حين أن مكاسبها كبيرة، وهو أيضا ما تم اكتشافه في حالات كثيرة لابد أن تلتزم بدفع الضريبة والبعد عن التحايل أو التهرب.

يشار إلى أنه تقوم منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، باحتساب ضريبة للموظفين، من خلال الربط المباشر مع مصلحة الضرائب، كما تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، وتستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، مع توفير أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.