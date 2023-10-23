شكرا لقرائتكم خبر عن 1.35 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة خلال 9 أشهر بنمو 54% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل بنك رأس الخيمة مستويات غير مسبوقة من النمو في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدفوعاً بنمو قوي في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية. وسجل البنك صافي ربح بلغ 1.35 مليار درهم، بنمو 53.9% مقارنة مع 878.8 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وبلغ صافي أرباح الربع الثالث 452.1 مليون درهم بنمو 0.4% مققارنة مع 351.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

كما حقق إجمالي إيرادات بلغت 3.32 مليار درهم خلال الاشهرة التسعة الأولى من 2023، بنمو 35.4%، مقارنة مع 2.45 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.