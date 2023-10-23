شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول صندوق ائتمان عالمي للمستثمرين المحترفين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

«بلاكستون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار «Invest AD»، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، صندوق بلاك ستون للدين الخاص، والذي سيوفر نافذة محلية للوصول إلى استراتيجيات بلاكستون الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذ ستقدم النافذة منصة بلاكستون الائتمانية الخاصة بالمؤسسات للمستثمرين المؤهلين من غير الأمريكيين، وخاصة في دولة الإمارات.ويعد الصندوق الخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، أول صندوق ائتماني عالمي خاص للمستثمرين المحترفين في الإمارات، وذلك بعد إعلان الهيئة في يناير 2023، عن إطلاق نافذة للوصول إلى الأصول التي لطالما كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين على وجه الخصوص.وتستثمر استراتيجيات بلاكستون الائتمانية الخاصة والموجهة نحو إنتاج الدخل في الديون الأولية لكبرى الشركات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز في المقام الأول على الديون الأولية والديون ذات الفائدة المعومة.علاوة على ذلك، تعد بلاكستون الائتمانية واحدة من أكبر شركات إدارة الائتمان في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في مجال الائتمان الخاص، إذ تشكل استراتيجيات الائتمان الخاصة بها أكثر من نصف قيمة منصة بلاكستون للائتمان والتأمين والتي تبلغ قيمتها السوقية 295 مليار دولار.وقال رئيس شركة «بلاكستون» لحلول إدارة الثروة الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رشمي مدان «نفخر اليوم بشراكتنا مع شركة أبوظبي للاستثمار لإتاحة حلول ائتمانية خاصة من الدرجة المؤسسية لعملائهم، بالضبط كما فعلنا في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم. إذ نشهد اليوم طلبًا قويًا على الائتمان الخاص، ونؤمن بأن العائد العشري في فئة الأصول يشير إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مماثلة لأداء تلك الأصول تاريخيًا، مع تحمل المخاطر التي تلحق بالديون الأولية المضمونة».وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار «نحن فخورون اليوم بإطلاق أول صندوق ائتماني تمويلي عالمي خاص لخدمة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاكستون من توفير منصة ائتمانية خاصة شبه نقدية لعملائنا، وذلك لأن الائتمان الخاص يمتلك القدرة على إنتاج عوائد قوية كجزء من محافظ المستثمرين، وبناء على ذلك، يسرنا الدخول في شراكة مع الشركة الرائدة في هذا المجال لتوسيع قاعدة فئة الأصول هذه».