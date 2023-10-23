شكرا لقرائتكم خبر عن مرتفعة 31.6%.. الصين تصدر 3.77 ملايين طن من الأسمدة سبتمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت صادرات الصين من الأسمدة في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 31.6 في المئة على أساس سنوي.

ووصلت صادرات بكين إلى 22.67 مليون طن من الأسمدة.

صادرات الصين من الأسمدة

وفي سبتمبر الماضي، صدرت الصين 3.77 ملايين طن من الأسمدة، بزيادة 20.3 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات واردة من الهيئة العامة للجمارك.

ولفتت إلى أن من بين الأنواع المختلفة من الأسمدة المصدرة، سجلت صادرات اليوريا أسرع وتيرة نمو في الشهر الماضي، إذ قفزت بنسبة 241.7 في المئة عن العام الماضي.

العلاقات الخليجية الصينية

من جهة أخرى كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أشار أمس إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ستكون إحدى الروافد الهامة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية على كافة المجالات، وخاصةً في المجال الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام، في الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.