شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدفع فريق عملك للتعاون معك في إنجاح الشركة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية الحديثة يمكن القول أنه لم يعد النجاح محددًا فقط بالمقاييس المالية والهيمنة على السوق فقط، بل هناك معيار آخر يكمن في قلب المنظمة المزدهرة وتعاون أفرادها مع القائد أو مدير الشركة، عبر بناء ثقافة تعاونية، وفق ما ذكرت مجلة يونا بيزنس. .

ولكن ما الذي يعزز هذا الجانب الحيوي من هوية الشركة؟

بناء مجتمع العمل

قالت جينيفر سورنسن مديرة التطوير التنظيمي في شركة “جيرا بارتنرز" : "الأمر يتعدى أن تقدم الشركة وجبات خفيفة في العمل كبادرة على اهتمام الشركة بموظفيها، يتعلق الأمر بإنشاء مجتمع العمل".

أضافت :"يمكن أن تنشأ الشركة مناطق ترفيهية توفر مساحات مجتمعية حيث يمكن للموظفين الدردشة والتواصل. مع تطور العلاقات بين الأشخاص، يتم إنشاء ثقافة الشركة. فبعد اجتماع عمل كبير يحتاج الموظفون إلى الوقت والمساحة لمعالجة ما قيل وما يعنيه بالنسبة لهم".

ثقافة القيادة

قال كولين كول نائب الرئيس للمنتج في شركة “جاب": "يبدأ الأمر من القمة، بالتفاعل مع موظفينا وأن يحظوا بالاهتمام الكامل والاستماع إليهم جيدا".

تابع :" يجب أن يتمتع العاملون بشعور مجتمعي يرحب فيه زملاء العمل ببعضهم البعض كأصدقاء قدامى، ويشارك الجميع لدعم المشاريع والجهود القادمة. لكل صوت أهميته". كما تتميز ثقافة الشركة المجتمعية بالوضوح وبالصدق والشفافية.

وأكد كول أن الصراحة من جانب القيادة العليا للشركة تؤدي إلى نفس النهج في جميع أنحاء المنظمة وتقوي الروابط داخل الشركة. وعلى الرغم من التحديات في بعض الأحيان، إلا أن الحفاظ على هذه القيم دائمًا ما يستحق العناء.

ويرى سيدني جاك الرئيس التنفيذي لشركة "نيكست ليفل ليدرشيب" :"إذا كنت تريد الاحتفاظ بموظفيك والحصول على معدلات عالية، فأنت بحاجة إلى قيادة جيدة. أنت بحاجة إلى إنشاء ثقافتك الإنسانية والاهتمام بالناس هذا كل ما تحتاجه".

تدريبات على القيادة

تميل الشركات إلى التركيز على الأشخاص الذين يجيدون العمل في وظائفهم، وغالباً ما تقوم بترقيتهم إلى مناصب قيادية.

لكن المشكلة هي أن الشركات لا تقدم أي تدريب على القيادة مما يعرض الموظفين للفشل.

يمكن تعلم القيادة، ولكن يجب عليك أن تمنح قادة المستقبل أدوات فعالة لتعليمهم كيفية القيادة.

تقديم القيادات الشابة

من المهم أن تقدم الشركات قادتها الشباب، وأن تشجع الأشخاص على القيام بمسئوليات عدة . ومن المهم أن تعمل الشركات على خلق الكفاءات وأن تساعد في تمكين الأشخاص وليس تقييدهم.

دعم الشركات

تميل الشركات إلى التركيز على الأشياء "المرئية" من بيئة المكتب وقواعد اللباس ولكن الأكثر أهمية هو في بناء مما ثقافة الشركة المجتمعية.