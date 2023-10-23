شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 23-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 23-10-2023.

إيقاف تداول 23 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعامة لمنتجات الخزف والصينى، والعربية لاستصلاح الأراضى، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، والقاهرة للزيوت والصابون، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأم بى للهندسة، ومصر للألومنيوم، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعربية لحليج الأقطان، والسويدى إليكتريك، والمصرية للمنتجعات السياحية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وادون للاستثمارات المالية، وكوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى، وبى أى جى للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 52 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.09%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 25.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 109.4 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 457.3 ألف جنيه، 28.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 5297 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 712.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 42.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 57.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.79%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.103 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 14.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 11.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 209.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.