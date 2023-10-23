التعاملات المسائية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

زادت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، حيث ارتفع سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 30 جنيها بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع بتعاملات المساء ليصل مجموع الزيادة اليوم حتى الآن إلى 40 جنيها.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1647 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2117 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2470 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2823 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1978 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض 2.7 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.