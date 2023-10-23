شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتباين مع ارتفاع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وترقب المتداولين لأرباح الشركات من عمالقة التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.11%. وخسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.04%، بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.11%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الاثنين، لتحوم حول أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يواصل المستثمرون تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.014%، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بنحو 8 نقاط أساس إلى 5.173%.

وقال توني دواير، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كاناكورد جينيوتي، في مذكرة الاثنين: «إن الارتفاع السريع في العائدات من شأنه أن يسرع الصورة الاقتصادية الضعيفة بالفعل والتي تخفيها أسعار الفائدة المرتفعة».

وخرجت وول ستريت من أسبوع صعب، حيث أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع منخفضاً بنسبة 2.4%. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 3.2%، ليسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ويتصاعد موسم الأرباح هذا الأسبوع، مع استعداد عدد كبير من عمالقة التكنولوجيا الكبار للإعلان عن نتائجهم. ويتوقع المستثمرون نتائج من: ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت، لتوفير معلومات أساسية لسوق الأوراق المالية. (وكالات)