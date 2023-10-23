شكرا لقرائتكم خبر عن «العمانية للغاز الطبيعي المسال» تمدد اتفاقيات توريد للغاز مع مساهمين حتى 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت، الاثنين، على اتفاقيات لتمديد التزويد للمساهمين، بينهم شل وتوتال إنرجيز، حتى 2034.

ونقلت الوكالة عن سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن قوله: «إن عقود الشركة ستكون لمدة حوالي عشر سنوات بكمية تبلغ سبعة ملايين طن متري سنوياً»، مؤكداً أن «الأسعار ستكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية».

ووفقاً للموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت فهي مملوكة بنسبة 51 بالمئة للحكومة العمانية و30 بالمئة لشل و5.54 بالمئة لتوتال إنرجيز وخمسة بالمئة لكوريا إل.إن.جي و2.77 بالمئة لشركة ميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية وذات النسبة لشركة ميتسوي أند كو وبنسبة اثنين بالمئة لشركة (بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية و0.92% لشركة إيتوشو كوربوريشن.

كما وقع مساهمو شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال على الاتفاقات، واندمجت قلهات مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قبل عقد.

وقال العوفي وفقاً لما نقلته عنه الوكالة «مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ستكون ما بين أربع وخمس سنوات، وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويا».

وأشار العوفي إلى أن الاتفاقات القائمة سينتهي أمدها في بداية عام 2025 أو أوائل 2026 وأن الاتفاقات الجديدة هي «الاتفاقيات التحضيرية لبيع الغاز الطبيعي المسال ما بعد عام 2024».

مستثمرون جدد

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله «الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة أسهمت في دخول مستثمرين وأسواق جديدة لسوق الغاز الطبيعي المسال العماني مثل السوق الألماني والسوق التركي».

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات ستسهم في تعزيز إيرادات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال.

ونقلت الوكالة عن طلال العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قوله إن الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى «تجديد شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية» لمرحلة ما بعد عام 2024. (رويترز)