شكرا لقرائتكم خبر عن عمال السيارات بأمريكا يوسعون إضرابهم ليشمل مصنع «ستيلانتيس» في ميشيغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل نقابة عمال السيارات المتحدة على توسيع إضرابها ليشمل مصنع ستيلانتيس في ميشيغان الذي ينتج شاحنات بيك أب كاملة الحجم من طراز رام 1500، مما يوجه ضربة أخرى لشركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى مع استمرار المفاوضات.

ويشمل التوقف عن العمل ما يقرب من 6800 عامل في مصنع تجميع «ستيرلنج هايتس» التابع لشركة ستيلانتيس في ضواحي ديترويت، حسبما أعلنت النقابة، الاثنين، بعد بدء الإضراب.

وقالت النقابة في بيان: «في الوقت الحالي، لدى ستيلانتيس أسوأ اقتراح مطروح على الطاولة فيما يتعلق بتقدم الأجور، وأجور العمال المؤقتين والتحويل إلى تعديلات تكلفة المعيشة بدوام كامل (COLA)، والمزيد».

وأدى توقف العمل في مصنع ستيرلنج هايتس إلى رفع العدد الإجمالي لأعضاء النقابة المضربين عن العمل مع شركات صناعة السيارات في ديترويت إلى أكثر من 40 ألفاً. ويمثل هذا أول تصعيد في إضراب النقابة منذ ما يقرب من أسبوعين، وأول توقف جديد للعمل في ستيلانتيس منذ أكثر من شهر.

وقار رئيس النقابة شوان فاين: «لقد حاولنا القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة. لقد أخذنا وقتنا، وصبرنا على هذه الشركات. لقد حان الوقت لزيادة الضغط».

وتعد ستيرلنج هايتس واحدة من أهم المصانع الأمريكية لشركة «ستيلانتيس». ومع ذلك، فإن صانع السيارات في وضع أفضل من منافسيه جنرال موتورز وفورد موتور. (وكالات)