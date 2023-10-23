شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على تراجع مع وصول عوائد السندات إلى 5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، مع وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5%، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وبيانات اقتصادية هامة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 134.26 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 32993.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا 13.76 نقطة أو 0.33% إلى 4210.40 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 52.96 نقطة أو 0.41% إلى 12930.85 نقطة.