الاقتصاد

وول ستريت تفتح على تراجع مع وصول عوائد السندات إلى 5%

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رويترز - وول ستريت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، مع وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5%، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وبيانات اقتصادية هامة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 134.26 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 32993.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا 13.76 نقطة أو 0.33% إلى 4210.40 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 52.96 نقطة أو 0.41% إلى 12930.85 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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