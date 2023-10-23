شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل الاستثمار" تتناول التحديات العالمية وسط حضور مميز لقادة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، يوم غدٍ الثلاثاء مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة بمدينة الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، ويستمر ثلاثة أيام.

وستشهد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، تجمعًا استثنائيًا لقادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات، وسيتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار.

تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة

وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين.

وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم.

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية.

وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في 4 مجالات حيوية تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.