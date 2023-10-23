شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بضغط من تصاعد التوتر بالشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي على تراجع بنسبة 0.1%، مع تباين القطاعات والأسواق الرئيسية. وانخفضت أسهم التعدين بنسبة 1%، في حين ارتفعت أسهم شركات التجزئة والسفر في أواخر الجلسة لتغلق على ارتفاع بنسبة 1.3% و1.4% على التوالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المشاركون في السوق إلى أسبوع حافل بالأرباح وآخر قرار للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.37%، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.02%، وكسب «كاك 40» الفرنسي 0.5%. (وكالات)