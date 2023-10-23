شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر الباكر يتنحى عن قيادة «القطرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوحة - رويترز

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تعيين المهندس بدر محمد المير رئيساً تنفيذياً للمجموعة .. وأكدت المجموعة في بيان صحفي أنه بعد 27 عاماّ من التفاني في العمل، سعادة السيد أكبر الباكر يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من 5 نوفمبر 2023

واضافت .. تحت قيادة السيد اكبر الباكر نمت الخطوط الجوية القطرية لتصبح واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم وأكثر العلامات التجارية شهرةَ وموثوقية، كما حققت الناقلة الوطنية لدولة قطر العديد من الإنجازات بفوزها بالعديد من الجوائز العالمية أهمها جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات بشكل غير مسبوق وفوز مطار حمد الدولي، الذي يعمل تحت إدارة وتشغيل الناقلة، بجائزة “أفضل مطار في العالم”.

وقد ساهمت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تنظيم أفضل نسخة لبطولة كأس العالم لكرة القدم و التي أظهرت مدى إلتزامها بالتميز والتفرد بجمع العالم معاً.

وكثيرا ما كان الباكر يتصدر عناوين الصحف في خلافات مع شركتي إيرباص وبوينج العملاقتين لصناعة الطائرات حول استراتيجياتهما أو جودة التصنيع، كما قاد شركة الخطوط الجوية القطرية خلال نزاعها المرير مع شركة إيرباص بسبب أضرار لحقت بأسطح الطائرات إيه350.

وتوصلت إيرباص والخطوط الجوية القطرية إلى تسوية في نهاية يناير كانون الثاني، مما أدى إلى تجنب محاكمة قضائية نادرة في بريطانيا ربما كانت تسببت في أضرار لقطاع الطائرات. ووصف الباكر هذه التسوية، خلال حديث له في برلين هذا العام، بأنها مرضية للطرفين.

وكان محلل شؤون الطيران أليكس ماتشيراس أول من أشار إلى تقاعد الباكر عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الباكر سيتقاعد من مناصب أخرى، ومنها الرئيس التنفيذي لمطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية.