شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحقق مع «فوكسكون» بقضايا ضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فوكسكون»، وهي واحدة من أهم موردي شركة «أبل»، إنها ستتعاون مع السلطات الصينية في التحقيقات الجارية بخصوص عمليات تدقيق ضريبي ومراجعة استخدام الأراضي من قبل الشركات التابعة لها في مقاطعتي هينان وهوبيه، من دون ذكر مزيد من تفاصيل التحقيقات.

وأضافت الشركة، التي انخفضت أسهمها المدرجة في تايبيه بنسبة 3.29% الاثنين، بأن الامتثال القانوني في كل مكان تعمل فيه حول العالم مبدأ أساسي للمجموعة. وبأنها ستتعاون بشكل فاعل مع المسؤولين في الأعمال والعمليات ذات الصلة.

تأتي التحقيقات في الوقت الذي استقال فيه مؤسس «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم مجموعة «هون هاي تكنولوجي»، الملياردير تيري جو من مجلس إدارة الشركة الشهر الماضي، ليشارك في السباق الرئاسي لتايوان عام 2024 كمرشح مستقل.