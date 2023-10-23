شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شاركت في معرض ومؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا الذي عقدت فعالياته في فيتنام تحت شعار «احتضان العصر الرقمي الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ورعاية الجيل القادم من محترفي الجمارك». وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مشاركتها إلى إبراز التطور التقني في الهيئة وطرق استفادتها من البيانات في تسريع حركة العمليات الجمركية بالإضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب مع الخبراء التقنيين من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في العديد من المجالات الجمركية.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.