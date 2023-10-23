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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 6892 فرصة وظيفية وفرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تعمل على تنفيذ كثير من المبادرات، بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها، وتسهيل التحاقهم بسوق العمل في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة والتنسيق المستمر مع قطاع الأعمال، وذلك خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في المنشآت التدريبية.

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