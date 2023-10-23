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ودعت الشركة السعودية للكهرباء من خلال مشاركتها في المنتدى المستثمرين الصينيين للاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة داخل المملكة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المقاولين والمستثمرين الصينيين في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تسعى «السعودية للكهرباء» لاستثمار ما يقارب 500 مليار ريال حتى عام 2030.
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