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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء شاركت في منتدى الطاقة السعودي الصيني 2023، الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين، تحت إشراف وزارة الطاقة، وذلك للاستفادة من التجارب الصينية المتقدمة في بناء شبكات منظومة نقل الطاقة الكهربائية والربط بين مناطق المملكة بمختلف التقنيات، إضافة إلى مشاريع الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية.

ودعت الشركة السعودية للكهرباء من خلال مشاركتها في المنتدى المستثمرين الصينيين للاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة داخل المملكة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المقاولين والمستثمرين الصينيين في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تسعى «السعودية للكهرباء» لاستثمار ما يقارب 500 مليار ريال حتى عام 2030.