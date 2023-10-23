شكرا لقرائتكم خبر 1000 ممثل لقطاع حكومي وخاص في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أمس منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي في مدينة الرياض، بحضور المسؤولين والرؤساء التنفيذين لكبريات الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.

ورحب وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيرا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.

وأكد المهندس الفالح أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموا قويا في 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في عدد من القطاعات المختلفة، مبينا أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة نفسها، مما يمثل نموا سنويا قدره 30%.

ويستعرض المسؤولون خلال المنتدى عددا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، كما سيناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم عدة في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.