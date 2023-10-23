مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات حسب كفاءة استهلاكها للوقود

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وبحسب منصة «مركبتي» التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.
وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة «مركبتي» على الرابط markabati.saso.gov.sa ، التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.
المقابل المالي على المركبات:
- هو مقابل سنوي يضاف عند إصدار وتجديد رخصة سير المركبة.
- تتراوح قيمته ما بين 0 و190 ريالا.
- يهدف إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
- يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة.
- يعفى من المقابل المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
- يشمل 5 مستويات بناء على كفاءة استهلاك المركبة.
التطبيق وفق سعة المحرك (لتر).
- سعة المحرك (لتر) 1.9 فأقل 0 ريال
- سعة المحرك (لتر) 1.91 - 2.4 50 ريال
- سعة المحرك (لتر) 2.41 - 3.2 85 ريال
- سعة المحرك (لتر) 3.21 - 4.5 130 ريال
- سعة المحرك (لتر) أعلى من 4.5 190 ريال
التطبيق حسب اقتصاد الوقود (كلم/ لتر).
- اقتصاد الوقود (كلم/ لتر) 16 فأعلى 0 ريال
- اقتصاد الوقود (كلم/ لتر) 14 - 15.99 50 ريال
- اقتصاد الوقود (كلم/ لتر) 12 - 13.99 85 ريال
- اقتصاد الوقود (كلم/ لتر) 10 - 11.99 130 ريال
- اقتصاد الوقود (كلم/ لتر) أقل من 10 190 ريال
- استخدام الحاسبة التقديرية عبر منصة «مركبتي» markabati.saso.gov.sa
- من خلال تطبيق (تأكد) عبر المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود في بطاقة اقتصاد الوقود (ملصق على الزجاج الخلفي الأيسر للمركبة).
المرحلة الأولى:
- خلال عام 2023 م، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة موديل عام 2024 م.
- خلال عام 2024م، وتشمل جميع المركبات.
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