فوترة 17 مليون م2 من الأراضي البيضاء بمكة المكرمة

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وأوضح البرنامج في بيان له، أن 6 أراض بمساحة إجمالية تجاوزت 1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري، وأرضين تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير؛ وذلك ضمن فوترة الدورة السادسة والسابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة.
وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل: (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، أو سداد الرسم خلال المدة المحددة؛ تجنبا لمخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة، مبينا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الالكتروني idlelands.housing.gov.sa.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر ما يزيد عن 20 ألف فاتورة في جميع مدن المملكة منذ بداية تطبيق الرسوم تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ونصت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
برنامج الأراضي البيضاء في مكة المكرمة:
- فوترة + 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى للعام 1445 / 1446هـ .
- إصدار 84 فاتورة رسم خلال أكتوبر 2023 على 67 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني للمرحلة الأولى.
- الأراضي الصادرة بحقها فواتير رسم توفر 31 ألف وحدة عقارية لو تم تطويرها وإعمارها.
- 6 أراض بمساحة تجاوزت 1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري.
- 2 أرض تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير.
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