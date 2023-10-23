شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 37.5 مليون ريال في مشروع جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 37.5 مليون ريال في صندوق "رويا برايفت كابيتال آي إل بي"، المدار من قبل شركة رؤيا بارتنرز.

وسيوفر الصندوق الحلول الرأسمالية على شكل أدوات دين خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المدعومة بالاستثمار الجريء في المراحل المتأخرة، في المملكة ودول المنطقة.

مشروعات الشركة السعودية للاستثمار الجريء

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "SVC" الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، والشريك في شركة رؤيا بارتنرز عمر الياور، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان.

وأشار الرئيس التنفيذي نبيل كوشك أن هذا يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة ونتيجة للطلب المتزايد لأدوات الدين من قبل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.

كما يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الشركة المتعلقة بإطلاق منتج (الاستثمار في صناديق الدين الجريء وصناديق الدين الخاص) وذلك لسد الفجوات التمويلية في المنظومة.

43 صندوقًا استثماريًا

و"SVC" شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار ملياري دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال).

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقًا استثماريًا، أما عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت بها بلغ أكثر من 700 شركة.