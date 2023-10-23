شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة وصعود الذهب وقرارات جديدة من الضرائب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشراتكما جاء فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 التى أعدها وقدمها الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم ، وذلك مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى الأسواق 2470 جنيها للجرام، وسط استمرار الصعود في سعر أونصة الذهب عالميًا لتقترب من مستوى ألفين دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2823 جنيها.

عيار 21 يسجل 2470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2117 جنيها.

الجنيه الذهب 19760 جنيها.

من جانبها أكدت وزارة المالية، أنه تمت إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ووافق عليها مجلس النواب، وقد تمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل 300 جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم فى النشرة ما كشفته الدكتورة رشا عبد العال ، نائب أول رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولا سيما قرارات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .

وجاء ذلك خلال لقاء بلجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية عصر اليوم بحضور حسن حجازى رئيس اللجنة وحسام نصر نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من الشركات.

وأضافت أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل علي تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة.

وأوضحت رشا عبد العال، أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق علي جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلاف الوحدات الحسابية والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.

كشفت الدكتورة رشا عبد العال، نائب أول رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك شركات عالمية طلبت الانضمام لمنظومة توحيد حساب ضريبة الأجور والمرتبات، قبل صدور قرارات بالزامها بذلك؛ مما يشير لأهميتها وعدالتها.