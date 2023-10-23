شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 10.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 10.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، وقفزت قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.

كما قفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالى، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.3%، 0.1%، على التوالى، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.09%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 25.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 109.4 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 457.3 ألف جنيه، 28.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 22572 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 27901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 5297 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.