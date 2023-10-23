شكرا لقرائتكم خبر عن 1.35 مليـار أربـاح بنـك رأس الخيمـة فـي 9 أشهـر بنمـو 54% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجّل بنك رأس الخيمة الوطني مستويات غير مسبوقة من النمو في صافي الأرباح، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مدفوعاً بنمو قوي في الميزانية العمومية، واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية. وسجل البنك صافي ربح بلغ 1.35 مليار درهم، بنمو 53.9%، مقارنة مع 878.8 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وبلغ صافي أرباح الربع الثالث 452.1 مليون درهم بنمو 0.4%، مقارنة مع 351.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

كما حقق إجمالي إيرادات بلغت 3.32 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو 35.4%، مقارنة مع 2.45 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

وخلال الربع الثالث، حقق البنك إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم، بنمو 1.9%، مقارنة مع 915.1 مليون درهم في الربع المقابل من 2022.

وبلغ إجمالي الموجودات 72 مليار درهم بنهاية الفترة بزيادة 8.5% عن المسجل بنهاية 2022، فيما وصل إجمالي القروض والسلف إلى 41.1 مليار درهم بزيادة 7.7% مقارنة مع نهاية 2022، وتراجعت الودائع قليلاً إلى 48.5 مليار درهم من 49 ملياراً بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، ولكنها بقيت أعلى 8% من تلك المسجلة بنهاية 2022.

صافي إيرادات

وبلغ صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات المصرفية الإسلامية، بعد التوزيع على المودعين، 2.5 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها 703.7 مليون درهم، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي للإمارات وارتفاع أسعار الفائدة. وتكتمل هذه المنظومة مع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الرائدة في السوق، والتي بلغت 68%، الأمر الذي يعكس مقدرة البنك على استقطاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمقدار 869.1 مليون درهم.