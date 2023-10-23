شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تواصل البحث عن منفذ للخروج من دوامة التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت مؤشرات أسهم الإمارات التخلص من الضغوط، حيث بدأت جلسة مستهل الأسبوع مرتفعة، ولكنها أغلقت على تراجع، حيث سجل مؤشر سوق دبي انخفاضاً 0.57%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3%.

تواصلت الضغط على مؤشرات أسهم الإمارات في جلسة مستهل الأسبوع، مع تراجع جديد في شريحة واسعة من الأسهم لاسيما القيادية في العقار والبنو، وسط استمرار تأثير حرب غزة على معنويات المستثمرين في أسواق المنطقة.

وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضاً للجلسة الثامنة على التوالي بنسبة 0.577 إلى مستوى 3729.91 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 9275.82 نقطة. وهبط في دبي سهم «إعمار العقارية» 1.8 % إلى مستوى 6.26 درهم، وكذلك بنك الإمارات دبي الوطني«2.1% إلى مستوى 16.3 درهم.

وفي أبوظبي، انخفض «الدار» 0.83% إلى 4.8 درهم و«طاقة» 1% إلى 3.02 درهم، كما تراجع «أبوظبي الأول» 0.31% عند مستوى 12.96 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة قدرها 1.15 مليار درهم، منها 888.68 مليون درهم في سوق أبوظبي، و263 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو 346 مليون سهم، توزعت بواقع 192.5 مليون سهم في أبوظبي، و153.4 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 60 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23198 صفقة.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والطاقة والصناعة والمرافق. وفي قطاع المالية انخفض «أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 1.8% و«أبوظبي الأول» 0.31% و«العالمية القابضة» 0.05% و«ملتيبلاي» 2.17%.

وفي العقار، تراجع سهم «الدار» 0.83% مقابل ارتفاع «إشراق» 0.47% و«منازل» 5.57% و«رأس الخيمة العقارية» 0.52%. وتراجع في الإتصالات سهم «اتصالات إي آند» 1.5% و «الياه سات» 1.57%. وهبط في الصناعة سهم «أدنوك للإمداد» 0.86% و«الجرافات البحرية» 2.18%، مقابل ارتفاع «ألفا ظبي» 2.16% و«موانيء أبوظبي» 0.17%.

وتراجع في قطاع الطاقة«أدنوك للتوزيع» 0.3% و«أدنوك للحفر» 0.56% و«أدنوك للغاز» 1.58% مقابل ارتفاع «دانة غاز» 1.36%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والمالية والمرافق مقابل ارتفاع قطاع الصناعة. وفي المالية، انخفض «دبي الإسلامي» 0.2% و«دبي المالي» 3% و«شعاع كابيتال» 2.44% مقابل ارتفاع «جي إف إتش» 0.5% و«أملاك» 1.86%.

وتراجع في العقار سهم «إعمار للتطوير» 3.54% و«ديار» 1.38% مقابل ارتفاع «تيكوم» 0.76% و«الإتحاد العقارية» 1.88%.

وعلى صعيد المرافق، ارتفع «إمباور» 4.45% أمام تراجعات «ديوا» 2.1% و«تبريد» 3%. وفي الصناعة ارتفع «دبي للاستثمار» 0.89% و«سالك» 1.68% مقابل نزول «أرامكس» 2.16% و«الخليج للملاحة» 0.14%.

توجه السيولة

وتصدر سهم «العالمية القابضة» في سوق أبوظبي، بقيمة 204.8 ملايين درهم مغلقاً عند مستوى 399.8 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة بلغت 117.7 مليون درهم وصولاً إلى سعر 18 درهم، ثم «ملتيبلاي» بتداولات بـ72.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.16 درهم، ثم «الدار العقارية» باستقطابه 45.6 مليون درهم ليغلق عند سعر 4.8 درهم.

وفي دبي، تصدر «إعمار العقارية» السيولة بـ81.7 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 6.26 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قدرها 23.16 مليون درهم ليغلق عند 16.3 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة بلغت 22.4 مليون درهم وأقفل عند 5.45 درهم، و«الخليج للملاحة» باستقطابه 14.12 مليون درهم وأغلق عند 7.04 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و16.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والاجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 586.4 ألف درهم محصلة بيع العرب، و21.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 38.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.23 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و31.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 38.7 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الإستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي على نحو طفيف جداً بـ21.9 ألف درهم فقط لاغير، أمام توجه بيعي في سوق دبي بصافي استثمار 2.18 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 2.18 مليون درهم محصلة شراء مقابل بيع بأبوظبي بصافي استثمار 21.9 ألف درهم فقط محصلة بيع.