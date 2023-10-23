شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات «سوق دبي المالي» على تطبيق «تواصل سوبر آب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع تطبيق «تواصل سوبر آب» اتفاقية شراكة مع سوق دبي المالي، وذلك لمشاركة المستثمرين أحدث بيانات ومستجدات السوق بصورة فورية ومباشرة.

وسيكون بإمكان المستخدمين للتطبيق، الوصول بشكل فوري إلى البيانات المقدمة من السوق، حول مستجداته وأدائه، والاطلاع على الاحصائيات بما فيها أسعار الأسهم وحجم التداولات، والمؤشرات وغيرها من الخدمات، التي ستكون متاحة بسهولة لمستخدمي التطبيق.

وقال خميس بو هارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «تواصل سوبر آب»: «يسعدنا أن نتعاون مع السوق، المؤسسة الرائدة في قطاع الخدمات المالية، لمشاركة مستجدات السوق بصورة فورية مع جميع مستخدمينا، ونهدف إلى توفير منصة موحدة وشاملة تلبي كافة احتياجات المستخدمين وتلبي تطلعاتهم عبر توفير خدمات مالية ميسرة وسريعة».

وأضاف الشامسي: «سيوفر التطبيق خدمات التداول المالي، والاطلاع على البيانات والمؤشرات والاحصائيات المتعلقة بالأسهم بكل سهولة ويسر، ونسعى لتقديم مجموعة أوسع من الخدمات المالية أمام المستخدمين في كل مكان وزمان».

وعبر الشراكة مع السوق، سيوفر تطبيق تواصل سوبر آب لمستخدميه وسيلة فعالة ومجانية وآمنة لمتابعة استثماراتهم، والتعامل مع تقلبات الأسواق، وتطوير استراتيجيتهم الاستثمارية، وستسهم هذه الشراكة في تطوير الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع التداولات المالية، حيث ستصبح أكثر سهولة في الوصول والاستخدام.