شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يستقبل 11 مليون مسافر خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن استقبال أكثر من 4 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة تجاوزت 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً 26 ألف حركة جوية. وذلك نتيجة تحسين وتطوير خدمات المطار والعمل على تنفيذ العمليات التطويرية بشكل مستمر، وفقاً للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمحور رئيسي لقطاع الطيران وسوق السفر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبذلك يكون مطار الشارقة قد استقبل أكثر من 11 مليون مسافر خلال 9 أشهر منذ بداية عام 2023، بنمو 15.8% مقابل 9.5 مليون مسافر خلال الفترة المقابلة من 2022.وبلغ حجم مناولة الشحن ما يقارب 35 ألف طن في الربع الثالث، وأكثر من 3 آلاف طن من الشحن البحري-الجوي، تماشياً مع حرص الهيئة على تعزيز الكفاءة والقدرة على الاستجابة السريعة لعمليات الشحن التي تحتاج إلى عناية خاصة من حيث المناولة والشحن والتخزين.

يُذكر أنّ هيئة مطار الشارقة الدولي مستمرة في مشروع التوسعة الأكبر على مستوى المطار لضمان حصول المسافرين على تجربة سفر مميزة، وتقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة.