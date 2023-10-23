شكرا لقرائتكم خبر عن 156.3 مليون درهم أرباح «أيبيكس» الفصلية بنمو 213% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة أيبيكس للاستثمار خسائر 12.48 مليون درهم للتسعة أشهر منذ بداية العام 2023، مقارنة بأرباح 153.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022. وخلال الربع الثالث، حققت الشركة أرباحاً 156.3 مليون درهم بارتفاع 213.2% مقابل 49.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2022.

وأرجعت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سبب الخسائر في 9 أشهر إلى انخفاض الإيرادات 19%، بالإضافة إلى تسجيل خسارة من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة قدرها 61.5 مليون درهم خلال الفترة مقابل تحقيق ربح 25.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.