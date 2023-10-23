الاقتصاد

156.3 مليون درهم أرباح «أيبيكس» الفصلية بنمو 213%

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة أيبيكس للاستثمار خسائر 12.48 مليون درهم للتسعة أشهر منذ بداية العام 2023، مقارنة بأرباح 153.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022. وخلال الربع الثالث، حققت الشركة أرباحاً 156.3 مليون درهم بارتفاع 213.2% مقابل 49.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2022.

وأرجعت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سبب الخسائر في 9 أشهر إلى انخفاض الإيرادات 19%، بالإضافة إلى تسجيل خسارة من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة قدرها 61.5 مليون درهم خلال الفترة مقابل تحقيق ربح 25.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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