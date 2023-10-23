شكرا لقرائتكم خبر عن 636 مليون درهم أرباح «ستاليونز الإمارات» في 9 أشهر بنمو 718% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التابعة للشركة العالمية القابضة، قفزة في أرباحها الصافية ل9 أشهر التي تنتهي في 31 سبتمبر/ أيلول، بنسبة 718% بواقع 635.8 مليون درهم، مقابل 77.7 مليون درهم في فترة المقارنة من العام 2022.

وخلال الربع الثالث، بلغت الأرباح 38.7 مليون درهم بارتفاع 36.7% من 28.3 مليون درهم في الربع المقابل من 2022.

وكانت المجموعة المتخصصة في الاستثمار والهندسة وخدمات البناء، عن زيادة استثنائية في صافي أرباح النصف الأول بنسبة 831% على أساس سنوي حيث بلغ صافي أرباح الشركة للنصف الأول 597 مليون درهم، مقابل 64 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي الربع الثاني، حققت «ستاليونز الإمارات» إنجازا مهما مع الكشف عن «سنشري فليج»، وهو مشروع مشترك يستعد لتطوير وإدارة أماكن إقامة الموظفين لقوة عاملة كبيرة تضم أكثر من 5000 فرد في جزيرة الريم بأبوظبي.

ويهدف المشروع الطموح والذي تبلغ قيمته 320 مليون درهم، إلى تلبية متطلبات الإسكان المتنوعة للموظفين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها بشكل شامل.