شكرا لقرائتكم خبر 1.6 تريليون استثمارات المملكة في النقل والخدمات اللوجستية خلال 10 أعوام مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الجاسر خلال جلسة حوارية في منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي «سنقوم باستثمارات خلال العشر أعوام المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعدد من الدول، كما قمنا بتطوير مركزين هامين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية».
وأوضح الجاسر خلال الجلسة أن المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون، والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي.
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ويأتي من ضمنها النقل والخدمات اللوجستية، مستهدفا تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيل تبادل المعرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.6 تريليون استثمارات المملكة في النقل والخدمات اللوجستية خلال 10 أعوام مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.