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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للنقل وشركة «غازكو» اتفاقية دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في قيادة مركبات النقل الثقيل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد بالرياض.

ومثل الهيئة في التوقيع وكيل تمكين النقل أميمة بامسق، فيما مثل شركة غازكو نائب الرئيس لرأس المال البشري إبراهيم العتيق.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف، ودعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في ‌دعم تدريب القيادة، ودعم الحصول على رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بنسبة (50%) لمدة سنتين، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين، وذلك لأهمية هذه مهنة قائد مركبات النقل الثقيل، ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وتشترط الهيئة على المتقدمين الراغبين في الدعم من المبادرة عددا من الاشتراطات أهمها أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن (20) سنة ولا يزيد عن (60) سنة، و‌ألا يكون المتقدم للدعم على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبا منتظما.

شروط الدعم: