شكرا لقرائتكم خبر زيادة الإنفاق على التقنية الرقمية 8 أضعاف في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب الرئيس للمجموعة والمدير الإقليمي لشركة IDC جيوتي لالشناداني، خلال عرضه بمنتدى التقنية الرقمية 2023 الذي نظمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن عصر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة أدى لزيادة المؤسسات والإنفاق على التقنية الرقمية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، مما سيقودهم للتميز التشغيلي والتنافسي وتحقيق النمو طويل المدى، مبيناً أنه بحلول عام 2026، سيتم توليد 40 % من إجمالي إيرادات المنظمات العالمية من خلال المنتجات والخدمات والخبرات الرقمية، كما أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات الكبيرة بمعدل 7 من 10 % بنشر التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها على البرمجيات إلى بيئة الإنتاج يوميا.
وأكد، أن التطبيقات الحديثة يواجه مطوروها تحديات تتعلق بالحماية والأمان وتعزيز المهارات وتعقيدات النظام، محددا أولويات ابتكار البرمجيات الحالية في سرعة تطويرها وتسليمها، وتحسين الأدوات والمنصات والبنية التحتية، والالتزام بمعايير الجودة.
وأشار لالشناداني، إلى أن المجالات التقنية التي تقود الاستثمار لعام 2023 لمبتكري البرمجيات ترتبط بدفع سرعة المطورين في طرح الأدوات البرمجية وأتمتة الاختبارات واتباع المنهجية الرشيقة في إدارة محفظ المشاريع والتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ويستعرض منتدى التقنية الرقمية المستجدات التقنية وفرصه وممكناته المحلية والعالمية، وناقش هذا العام من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل البرمجيات محليا وعالميا، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والعالميين.
خلال 2023:
- سوق تطوير ونشر التطبيقات 651 مليون دولار.
- سوق التطبيقات 1.114 مليون دولار.
- برامج البنية التحتية للأنظمة 817 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الإنفاق على التقنية الرقمية 8 أضعاف في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.